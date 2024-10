Pari che lascia molto amaro in bocca alla Roma, quello dell'U-Power Stadium con il Monza. Il tecnico giallorosso Ivan Juric, però, preferisce mettere da parte la frustrazione e guardare il lato positivo: "Se si giocano così le partite faremo tanta strada. Possiamo fare cose bellissime ma diventare un pò più bastardi e tosti nei momenti decisivi della gara. Il rigore non dato è scandaloso, penso siamo tutti d'accordo", le sue parole in conferenza stampa.

Nota negativa, il problema che ha messo fuori gioco Stephan El Shaarawy: "Meno male che abbiamo recuperato Nicola Zalewski, ora vediamo che è successo a Stephan. Vediamo nei prossimi giorni perché mi dispiacerebbe perderlo proprio in questo momento".