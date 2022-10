"Questo è un successo importantissimo. Dopo tante partite ravvicinate, sapevamo che oggi sarebbe stata difficile. Ma ci siamo riuscite. Questa è la forza del gruppo. Ora finalmente ci riposiamo un giorno". Così Elisa Bartoli, difensore della Roma Femminile, ai canali ufficiali del club giallorosso dopo la vittoria per 2-1 sull'Inter al Breda di Sesto San Giovanni. "Veniamo da un periodo intenso. Bello. Ci portiamo un grande carattere, perché sono partite nelle quali ci siamo ritrovate in svantaggio e abbiamo rimontato, e altre dove siamo andati avanti nel risultato e abbiamo mantenuto il vantaggio. Questo ci deve far capire che possiamo rimanere in vetta. Che possiamo farcela".