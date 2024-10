Paulo Dybala si avvicina al rientro in campo: l'attaccante argentino punta la cruciale sfida contro l’Inter, prevista domenica prossima allo Stadio Olimpico. Secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante argentino sta recuperando con grande velocità dai problemi fisici che lo hanno costretto a saltare gli impegni con la sua Nazionale. Nei prossimi giorni, la Joya riprenderà gli allenamenti in modo graduale, con l’obiettivo di essere a disposizione di Ivan Juric per il match contro i nerazzurri.