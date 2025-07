L'Inter punta forte su Ademola Lookman, come confermato dalla nuova offerta da 42 milioni di euro di base fissa più 3 di bonus presentata in serata all'Atalanta. Il rialzo di cinque milioni complessivi rispetto alla prima proposta avanzata nei giorni scorsi è arrivata poche ore dopo l'incontro di oggi tra Beppe Marotta e Luca Percassi in Lega, ma la cifra non è ancora sufficiente per porre fine alla telenovela.

Un rilancio avvenuto "anche per dimostrare di voler portare a San Siro il giocatore a tutti i costi e di venire incontro alle richieste di bergamaschi - scrive La Gazzetta dello Sport -. Per l’Atalanta non basta. Ma ci sta pensando. Un anno aveva promesso al nigeriano di lasciarlo partire a fronte di una proposta congrua. Quell'offerta è arrivata, quindi a Zingonia, il quartier generale atalantino, è iniziata una fase di riflessione".

Come anticipato dalla nostra redazione (RILEGGI QUI), la Dea non si schioda dalla richiesta di 50 milioni, anche se trattabili: i bergamaschi vorrebbero ottenere 45 milioni di base fissa più qualche bonus per toccare quota 47-48 milioni complessivi, cifra che potrebbe portare alla fumata bianca.