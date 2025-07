Come si gestisce una telenovela di mercato come quella di Lookman? A precisa domanda di Sky Sport, Gökhan Inler, direttore sportivo dell'Udinese, ha risposto così citando anche un caso recente che ha visto protagonisti i friulani: "Capisco i giocatori, è un momento delicato per loro. Io quello che dico ai miei è di essere professionisti, è il mio approccio. Devono dare il massimo anche in allenamento, poi è ovvio che serve gestire per evitare infortuni. Noi abbiamo gestito per bene la vicenda Lucca, ad esempio".