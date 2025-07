Dopo aver assistito in prima fila alla presentazione della nuova stagione dell'Inter di Cristian Chivu alla Pinetina, Stefano Vecchi si è soffermato a parlare con Sky Sport della neonata squadra Under 23 nerazzurra che guiderà in Serie C: "E' una bella avventura, soprattutto stimolante - ha spiegato il tecnico bergamasco -. L'Inter era la mia prima scelta, in caso di Lega Pro. E' bello tornare in questo ambiente e rivedere tante persone con cui ho condiviso emozioni sia da giocatore che da allenatore. Poi è motivo di orgoglio che una società così importante mi abbia cercato per iniziare questo progetto. L'obiettivo principale, come ha detto il presidente (Marotta, ndr), è quello di formare giocatori per la prima squadra. E' anche l'obiettivo più ambizioso perché si vede la difficoltà di portare gente dalla Primavera al calcio professionistico. Poi altra cosa: siamo l'Inter e dobbiamo puntare a vincere più partite possibili. Era il mio obiettivo anche in Primaver,a dobbiamo riuscire a farlo anche qui".