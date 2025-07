"Sono stati fatti piccoli, piccolissimi passi avanti, ma ancora non c’è la fumata bianca". Questa la versione di Sportitalia sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman dopo l'incontro andato in scena oggi tra Beppe Marotta e Luca Percassi durante l'assemblea di Lega Serie A.

L'emittente televisiva conferma il rilancio nerazzurro da 40 milioni di euro più 5 di bonus: al momento l'offerta è solamente verbale, mentre la Dea vorrebbe che il club di Viale della Liberazione "presenti la stessa offerta anche per iscritto - si legge sul sito di SI -. A quel punto le valutazioni diventeranno più approfondite e potrebbe dunque crollare il muro eretto di fronte alla prima proposta da 40 milioni, secchi senza bonus. Situazione in evoluzione, ma ad oggi non c’è ancora alcuna fumata bianca sul fronte Lookman-Inter".