Il rilancio dell'Inter (al momento solo verbale) per convincere l'Atalanta a cedere Ademola Lookman sarà di 45 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus, come risulta anche alla nostra redazione (RILEGGI QUI). SportMediaset sostiene che il club di Viale Liberazione metterà sul piatto 43 milioni di euro, "cui se ne potranno aggiungere un paio sotto forma di bonus (circa 2)", scrive SM sul proprio sito.

Una proposta importante ma ancora distante dalla richiesta di 50 milioni avanzata dalla Dea: l'emittente televisiva ricorda che esiste "un accordo di massima tra i bergamaschi e il giocatore per agevolarne l'addio" e che l'incontro di oggi tra il presidente interista Beppe Marotta e Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, "è stato importante ed è servito, soprattutto all'Inter, per capire se vi sia margine per trovare una quadra: si attendono novità a stretto giro di posta".