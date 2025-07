Intervenuto su TMW Radio, l'ex calciatore Fausto Pizzi è stato interpellato a rispondere anche sulle questioni che riguardano l'Inter, a partire da Ademola Lookman, obiettivo numero uno di Marotta: "Cinquanta milioni sono tanti, giocatore forte, importante, da capire poi in quale posizione e come Chivu lo vuole sfruttare. È chiaro che stanno facendo di tutto, lo considerano fondamentale per una ripartenza. Mi piace tantissimo, è nella top-3 dei migliori in Italia, ma le cifre sono elevate. Se consideriamo che Koopmeiners, meno decisivo di Lookman, è stato venduto a cifre più alte...ma per me rimangono tanti 50 mln. È però uno che ha fantasia, dribbling, uno che ti cambia la squadra".

Leoni opportunità o necessità?

"Secondo me c'è la necessità di avere gente fresca. Se vuoi giocare in pressione e rimane con Acerbi e De Vrij, non vorrei rivedere partite come PSG-Inter. Io lo avrei preso prima di Bonny, sapendo che poi vuoi prendere Lookman e hai ancora in rosa Taremi. Per me guardando la rosa rimane molto forte l'Inter. Hai Susic che è una mezzala di qualità, hai Frattesi, un centrocampo ben coperto. Se prendi Lookman davanti sei fortissimo. Ti manca uno dietro che rinfreschi rispetto ad Acerbi e De Vrij".

La griglia della Serie A come la vede, alla luce del mercato?

"Penso che il colpo del Milan sia stato Allegri, che da un'impronta a una squadra che ha dei buoni giocatori in rosa. Ho visto tanta confusione lo scorso anno. La Juve ancora non lo so, ma è una squadra che, insieme al Milan, lotterà per il piazzamento Champions. L'Atalanta è un cantiere aperto, la Roma è partita un po' in ritardo e potrebbe pagare l'adattamento a Gasperini".