Inter Campus sarà presente con una delegazione polacca, partita da Cracovia, alla 'Genuine Cup', torneo che radunerà 40 squadre in Texas, molte dall’America, ma anche dall’Europa, dall’Asia e perfino dall'Oceania. Nel contesto dell'evento, questi ragazzi con disabilità cognitiva trascorreranno una settimana speciale, fatta di sport, divertimento e cultura, su iniziativa della Torras Lombana, che per il secondo anno consecutivo ha organizzato una manifestazione internazionale ricercata. Saranno circa 600 i partecipanti, tra giovani e adulti, che alloggeranno nel grande Campus della Rice University.

Prima del calcio di inizio ci sarà visita a uno dei luoghi più iconici d’America, la NASA. "Molte cose accomunano l’astronautica e il calcio: i nostri capisaldi sono il lavoro di squadra, la disciplina e la presa di decisioni rapida". Oggi ho sentito che venite da tanti paesi diversi. Chi dall’Argentina, chi dall’Italia.. ma nessuno ha pensato che veniamo tutti dalla terra?. Una prospettiva di chi è abituato a vedere il nostro pianeta dallo spazio, che stimola una riflessione più che mai attuale", ha spiegato l'astronauta Tony Antonelli, che ha offerto la propria testimonianza ai tanti adolescenti presenti.

Il programma prevede anche la visione dal vivo della partita degli Houston Astros, la squadra di baseball della città . Da martedì invece, si scende finalmente in campo con la squadra nazionale messicana alle 19:10 locali (le 2:00 AM in Italia).