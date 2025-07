Dopo qualche giorno d'attesa, il passaggio dall'Inter al Villarreal di Tajon Buchanan è adesso ufficiale. I nerazzurri e gli spagnoli si sono stretti la mano al termine di una trattativa che ha vissuto qualche rallentamento ma ha comunque trovato il suo lieto fine questo pomeriggio con l'ufficialità che ha messo fine alla parentesi italiana dell'esterno canadese acquistato dal Club Bruges nel gennaio 2024.

Secondo le indiscrezioni trapelate l’Inter, che aveva acquistato il ventiseienne per oltre 7,3 milioni di euro, "incasserà 9 milioni di euro circa dalla cessione (con 20% sulla futura rivendita)" secondo quanto messo a verbale da Calcio e Finanza che ha analizzato l'impatto economico della cessione del giocatore sul bilancio dei nerazzurri. "Partendo dai dati di bilancio ufficiali, il valore netto di Buchanan era pari a poco più di 6,5 milioni di euro al 30 giugno 2024. Dopo un’ulteriore stagione sotto contratto con l’Inter, il residuo è sceso a 4,9 milioni di euro circa. Considerando i 9 milioni incassati, la plusvalenza sui conti 2025/26 ammonterà a 4,1 milioni di euro" si legge a proposito del surplus che ne ricaverà il club di Viale della Liberazione.

"Per valutare l’effetto complessivo sul bilancio 2025/26, dobbiamo aggiungere anche il risparmio sulla quota ammortamento del calciatore e sullo stipendio – per un totale di circa 3 milioni di euro – e sottrarre quanto incassato dall’Inter nel 2024/25 per il prestito al Villarreal (1 milione di euro). Complessivamente, parliamo di un effetto positivo pari a 6,1 milioni di euro" conclude il sito esperto di finanza calcistica.