Dal quando sono state notificate le sei richieste d’arresto nella maxi indagine sull’urbanistica a Milano, che vede tra i numerosi indagati anche il sindaco Giuseppe Sala, "sono arrivate nella Procura del capoluogo lombardo decine di denunce o esposti di cittadini, anche assistiti da avvocati, per chiedere agli inquirenti di verificare situazioni di cantieri e palazzi, progetti non ancora vagliati nell’inchiesta". Lo scrive Calcio e Finanza.

Uno degli argomenti di spicco dell'inchiesta riguarda lo stadio San Siro, negli ultimi mesi al centro delle trattative tra Palazzo Marino e i due club milanesi, Inter e Milan, per la cessione dell'impianto e delle aree limitrofe. L'analisi del dossier è fissato in agenda per il mese di settembre.