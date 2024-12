C'è anche il River Plate, con Monterrey e Urawa Red Diamonds, nel gruppo E del Mondiale per Club in cui è stata inserita l'Inter. Un sorteggio che Enzo Francescoli ha commentato così, a margine dell'evento andato in scena ieri a Miami: "Per il club è una responsabilità e un orgoglio essere in questo torneo, abbiamo la possibilità di giocarcela - le parole del segretario tecnico dei Millonarios a Olé -. C'è ancora tanta strada da fare, dobbiamo vedere come arriveremo a giugno. E' una competizione di alto livello, è un piacere esserci. La pianificazione per il 2025 dipende da molte cose, non solo dalla questione di giocare di più adesso. Noi del River Plate abbiamo chiuso l'anno con l'amaro in bocca. Non siamo riusciti a portare a termine le cose che avremmo voluto, come la Libertadores e il campionato, ma questo è il calcio. Quando sei al River, devi competere in tutti i tornei e non è bello non averne vinto nessuno o essere arrivati in finale. Il River può competere con le grandi potenze".