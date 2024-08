Claudio Rivalta, alla sua prima uscita ufficiale sulla panchina della Primavera del Bologna, ha commentato per il sito ufficiale del club rossoblu il pareggio ottenuto ad Interello contro l'Inter nella prima uscita di campionato: "Quella di oggi è stata una prestazione in crescendo: abbiamo fatto cose buone, altre sono da migliorare. Il risultato, però, su un campo difficile contro un avversario forte è positivo, anche perché alcuni dei ragazzi scesi in campo oggi sono stati impegnati con la prima squadra nella preseason. Questo risultato ci dà fiducia per continuare il nostro percorso. Siamo stati bravi nel non concedere così tante occasioni all’Inter, Happonen ha avuto qualche imprecisione nella gestione della palla con i piedi, ma ci ha fatto capire che abbiamo un portiere su cui poter contare e lavorare".

Elogi all'autore del gol felsineo: "Papazov, come altri, ha fatto una buona gara: la sua prima in Italia è sicuramente positiva. Consideriamo che è un giocatore di fascia, ruolo terzino sinistro adattato centralmente per alcune indisponibilità: sono felice per il suo gol, un plus in una prestazione di sostanza e qualità".