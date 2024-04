Testa al derby. Dopo i pari di ieri che Inter e Milan hanno rispettivamente ottenuto contro Cagliari e Sassuolo, le due squadre milanesi, in classifica prima e seconda, si proiettano già alla stracittadina di Milano, in programma per il prossimo lunedì. Scontro diretto che in caso di vittoria dei nerazzurri consegnerebbe di fatto lo scudetto alla squadra di Simone Inzaghi, distante dal Tricolore ora soltanto tre punti.

Se gli interisti vogliono imporsi per la sesta volta consecutiva contro i cugini e assaporare il gusto di rivincita dopo quel beffardo 2022, facendo festa proprio sotto gli occhi di 70 mila e rotti rossoneri, i milanisti dal canto loro puntano ai tre punti per spezzare il tabù derby, ma soprattutto per evitare di veder sollevare il 20esimo titolo della storia ai rivali proprio in casa loro. Sentimento e desiderio che Tijjani Reijnders non nasconde. Al contrario, il centrocampista rossonero carica i suoi: "Inizia una grande settimana. Tutti insieme".