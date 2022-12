Manca qualche ora all'amichevole tra Reggina e Inter, match che vedrà contrapporsi i due fratelli Inzaghi. A parlare con orgoglio e soddisfazione del match di questo pomeriggio è il proprietario del club calabrese Felice Saladini ai microfoni di Sportmediaset: "Reggina-Inter è un'emozione incredibile. Oggi siamo qui a festeggiare un momento importante, motivo di grande orgoglio per i reggini e per i calabresi in generale. L'ultimo Reggina-Inter è stato quasi quindici anni fa, la città di Reggio Calabria sta rispondando in maniera egregia ad un club che sentono loro. Siamo super contenti per quello che ci stanno dimostrando".