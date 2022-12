È rientrato l’allarme relativo a Jeremy Menez, che aveva accusato un malore nell’intervallo del match di ieri tra la Reggina e il Bari. Il club amaranto in una nota ufficiale spiega che il calciatore ha smaltito il problema e pertanto tornerà a disposizione di Filippo Inzaghi per i prossimi allenamenti e per l’amichevole contro l’Inter: “Jeremy Menez sta bene. Ha brillantemente superato la notte e tutto è rientrato nella normalità. Martedì pomeriggio sarà a disposizione di mister Inzaghi per la ripresa degli allenamenti”, la nota del club.