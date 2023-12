Martin Zubimendi, centrocampista della Real Sociedad, dopo essere stato nominato Player of the Match di Inter-Real Sociedad ha espresso ai microfoni di Movistar Deportes la propria gioia per la qualificazione agli ottavi di Champions League da primi del girone della sua squadra: "Questa è pura gioia. Basta guardare tutti i tifosi che sono venuti qui. All'inizio questo obiettivo era un po' complicato ma una volta partiti lo abbiamo raggiunto. È incredibile. Sapevamo che dovevamo fare una partita lenta, con tanto possesso palla. Penso che ce l'abbiamo fatta, soprattutto nel primo tempo, ma dovevamo sempre stare attenti ai contropiedi, perché nell'uno contro uno loro hanno dei giocatori letali. Non solo quelli che hanno iniziato il match, ma al 60esimo minuto hanno aggiunto altri elementi che potevano fare male"..

Zubimendi ha rivolto un discorso speciale ai 3.000 tifosi presenti sugli spalti. "Beh, ancora una volta voglio solo dire loro grazie mille. Non so cosa dire, li troviamo sempre ovunque andiamo, oggi più che mai. Sono venuti qui 3.000, dobbiamo solo ringraziarli,"