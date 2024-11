Marco Rose sbarca a Milano in una situazione alquanto complicata, e non solo sul piano sportivo, per il suo RB Lipsia. Il forfait di Lukas Klostermann riduce praticamente all'osso la rosa di disponibili per la sfida contro l'Inter: oltre ai due portieri, Rose ha solo 15 giocatori in campo in forma, tra cui il talentuoso Viggo Gebel. Ma Rose dovrà fare di necessità virtù, anche perché una nuova sconfitta europea, ricorda Sport Bild, potrebbe avere conseguenze pesantissime anche sul piano economico.

A causa dei mancati bonus vittoria della UEFA (2,1 milioni di euro a partita), infatti, nelle prime quattro partite del turno preliminare sono andati persi 8,4 milioni di euro. Se dovesse arrivare un ko anche contro i nerazzurri, questa volta la squadra sassone perderebbe quasi il doppio della cifra in un colpo solo: diventerebbe infatti improbabile per i Roten Bullen agganciare gli spareggi (bonus di partecipazione di 1 milione di euro) e quindi anche l'effettivo obiettivo degli ottavi di finale (11 milioni di euro). Non sarebbe più possibile inoltre ottenere un bonus extra di 1 milione di euro per i piazzamenti dal 9° al 16° posto.