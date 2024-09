Qualche problema di formazione per Runjaic in vista del match di domani con l'Inter. Come spiega la Gazzetta dello Sport, oltre all'ex Sanchez, saranno assenti dalla gara contro i nerazzurri anche Payero e Giannetti.

"Non sappiamo ancora di preciso quanto sia serio l’infortunio di Payero, ha il piede ancora gonfio. All’inizio della prossima settimana ne conosceremo con precisione l’entità dopo gli esami strumentali. In ogni caso non ci sarà contro l’Inter, se tutto va bene tornerà dopo la sosta - ha detto l'allenatore friulano -. Giannetti? Sta migliorando, è sulla via del ritorno ma non ci sarà alla prossima. Vedremo per il Lecce".

Possibili, al contrario, i rientri di Kristensen e Kamara, ma non dal 1': "Non sono in piena forma. Forse non li rischieremo, anche se stanno migliorando. Hanno infortuni non gravi, ma scendendo in campo non in condizione adeguata potrebbero subire delle ricadute", ha confermato Runjaic.

PROBABILE UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlström, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca.