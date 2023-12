Sarà l'Udinese il prossimo avversario nel cammino dell'Inter in campionato. I friulani, ospiti sabato sera a San Siro, sono stati protagonisti di una seduta mattutina all'indomani del pareggio casalingo contro l'Hellas Verona: chi ha preso parte alla gara ha svolto lavoro di scarico, per gli altri invece esercitazioni tecniche e partitina. Domani è fissata in agenda una seduta pomeridiana.