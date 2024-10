Questa sera il Torino si presenterà nella casa dell'Inter con la coppia d'attacco Adams-Zapata. Nessun dubbio per Vanoli che invece, secondo La Gazzetta dello Sport, ha qualche dubbio in più sulle fasce: al momento Pedersen è in vantaggio su Vojvoda per un posto sulla destra, mentre l'ex Lazaro agirà sulla sinistra. In porta tornerà Milinkovic-Savic, mentre Vlasic si rivede tra i convocati ma andrà in panchina. A centrocampo Linetty può tornare ad affiancare Ricci e llic, in difesa Walukiewicz e Maripan con Coco.