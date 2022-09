Dopo aver saltato il match con il Lecce per una polmonite, Ivan Juric dovrebbe dare forfait anche per la sfida di sabato contro l'Inter. La conferma indiretta arriva da una nota del Torino in cui viene annunciato che domani, venerdì 9 settembre, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, a presentarsi al classico incontro con i media ci sarà Matteo Paro, il vice del tecnico granata.