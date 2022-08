Lavoro pomeridiano per lo Spezia di Luca Gotti a Follo in vista del match di sabato contro l'Inter. Nel menù odierno, riporta il sito ufficiale dei bianconeri, riscaldamento tecnico, esercitazioni tattiche e partitella finale per Emmanuel Gyasi e compagni; personalizzato per Amian, Ferrer, Verde e Antiste. Per domani è in programma una seduta pomeridiana, alla quale seguirà la partenza per Milano.