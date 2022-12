Il Sassuolo aspetta l'Inter per l'amichevole di oggi al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Nessun problema per Dionisi, che potrà schierare la miglior formazione possibile. Davanti si rivedrà il tridente con Berardi e Laurienté ai fianchi di Pinamonti, mentre a centrocampo riecco Traoré con Henrique e Frattesi. Panchina per Romagna dopo il lungo stop, mentre potrebbe restare out il croato Erlic reduce dal Mondiale.

PROBABILE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Traoré; Berardi, Pinamonti, Laurienté.