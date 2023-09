La Salernitana sogna la vittoria di prestigio contro l'Inter. Per centrarla, il tecnico Paulo Sousa chiede ai suoi una prestazione di qualità dopo il ko di Empoli. Secondo La Gazzetta dello Sport in questi giorni l’allenatore portoghese avrebbe pensato anche ad un cambio di modulo in alternativa al 3-4-2-1, provando nella rifinitura la difesa a quattro. Senza l’ex Candreva, le tre probabili novità di formazione sono Daniliuc, Legowski e Dia.