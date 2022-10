Alla gioia per la vittoria all'ultimo tuffo contro l'Hellas Verona fa da contraltare in casa Salernitana la situazione dell'infermeria. Ieri si è dovuto fermare dopo pochi minuti di gioco Giulio Maggiore, vittima di un problema muscolare al flessore della gamba destra. Da valutare anche Matteo Lovato, depennato dall'undici titolare poco prima del match per una distorsione alla caviglia. E anche Emil Bohinen resta in dubbio per la trasferta di Milano contro l'Inter. A fine partita, riporta SalernoToday, il centrocampista norvegese ha parlato con alcuni tifosi fuori dallo stadio Arechi non dando certezze sul suo recupero: "Spero di farcela per la prossima gara ma non so ancora".