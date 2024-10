La Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria per l'allenamento in preparazione alla partita contro l'Inter in programma domenica 20 ottobre alle ore 20:45. Come riportato da Vocegiallorossa.it, corte di Juric hanno risposto presente i tantissimi giovani chiamati per sopperire alle assenze dei nazionali, ben 15 in questa sessione e Le Fée.

Il francese si allena ormai regolarmente con il gruppo, ma oggi si è presentato senza il tutore che lo accompagnava ormai da diverse sedute. A vedere l'allenamento era presente anche il direttore dell'area tecnica Florent Ghisolfi. Ancora assenti invece El Shaarawy, a causa del lieve stiramento al polpaccio riportato durante la gara contro il Monza, e Dybala.