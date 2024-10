Dybala sta bene ed è pronto a tornare titolare con la maglia giallorossa proprio domenica sera contro l'Inter. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'argentino ha superato l'ennesimo problema muscolare (al flessore) ed è pronto a rilanciarsi dal 1' nel posticipo dell'Olimpico.

Recuperato anche Dovbyk dopo i piccoli fastidi accusati in nazionale. Tornando a Dybala, la rosea racconta come l'argentino abbia partecipato senza timori alle ultime sedute di allenamento a Trigoria, lavorando in gruppo in maniera completa dopo una settimana di personalizzato.