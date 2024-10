Una buona notizia per la Roma in un momento delicato: nessuna lesione al flessore per Dybala. Niente Monza e niente nazionale, ma - come riferisce il Corriere dello Sport - la speranza concreta è quello di riaverlo già per l'Inter il 20 ottobre, dopo la sosta. L’obiettivo dello staff giallorosso è di rimetterlo in campo entro la fine della settimana per essere a disposizione di Juric da lunedì prossimo. Il percorso è naturalmente legato alle sue sensazioni: in questi giorni sta svolgendo fisioterapia, poi effettuerà un lavoro differenziato tra campo e palestra, infine il rientro graduale in gruppo.

Al contrario, c'è apprensione per le condizioni di El Shaarawy, costretto alla sostituzione dopo 20 minuti a Monza per un problema muscolare al polpaccio. A Trigoria non filtra molto ottimismo: tra oggi e domani verranno effettuati gli esami che potrebbero evidenziare una lesione che sicuramente lo metterebbe fuori gioco dai prossimi impegni tra campionato ed Europa League.