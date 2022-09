Dopo essersi fermato nel riscaldamento contro l’Atalanta per non compromettere la sua situazione non appena ha sentito un fastidio al flessore sinistro, Paulo Dybala ha comunque risposto alla chiamata della nazionale argentina. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, adesso sarà Scaloni a decidere quanto e come impiegarlo contro Honduras e Giamaica: "Sulla carta potrebbe tornare dopo la prima partita a Miami, ma non è detto - si legge -. Se farà tutto il ritiro americano sbarcherà in Italia solo a 48 ore dalla sfida di San Siro contro l’Inter". Esattamente come Lautaro e Correa dall'altra parte.