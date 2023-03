Allenamento mattutino per il Porto, avversario dell'Inter domani sera all'Estádio do Dragão per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Evanilson e Francisco Meixedo hanno continuato a lavorare a parte, mentre João Marcelo e João Mário (che salterà la sfida con i nerazzurri, come anticipato in conferenza da Conceição) si sono sottoposti a terapie per i rispettivi infortuni.