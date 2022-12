Un recupero e un dubbio per Spalletti a 20 giorni dal match contro l'Inter. Come riferisce il Corriere dello Sport, Demme ieri ha lavorato regolarmente con il resto della squadra ed è da considerarsi abile e arruolabile dopo il lungo stop. Mentre resta in bilico la situazione di Rrahmani, che anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato in campo. La squadra continuerà oggi in sede la preparazione dell'amichevole con il Villarreal, in agenda sabato alle 20.30 al Maradona.