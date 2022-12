In vista della nuova amichevole di mercoledì sera contro il Lille, il Napoli si è allenato questa mattina a Castel Volturno. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Di seguito il gruppo si è spostato sul campo 2 dove ha svolto seduta tecnico tattica e lavoro aerobico; chiusura con serie di partitine a campo ridotto. Luciano Spalletti ha riabbracciato tre reduci dai Mondiali, ovvero André Anguissa, Hirving Lozano e Matias Olivera che sono rientrati dagli impegni con le loro nazionali: i tre azzurri hanno svolto esercitazione in palestra e lavoro personalizzato in campo.