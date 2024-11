L'allenamento di rifinitura del Napoli ieri a Castel Volturno è stato top secret, ma le scelte di formazione di Conte per la super sfida contro l'Inter sembrano definite: il tecnico salentino è orientato a puntare per la terza volta consecutiva sugli undici che sono partiti dall’inizio sia a San Siro contro il Milan e con l’Atalanta al Maradona, assicura il Corriere dello Sport.

Lobotka è recuperato ma dovrebbe andare in panchina, con Gilmour titolare per la quinta volta consecutiva. Tra i pali Meret sarà coperto da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera, mentre la mediana sarà completata da Anguissa e McTominay con Politano, Kvara e Lukaku a formare il tridente. L'unico assente è Folorunsho, che ieri non è partito con il gruppo.