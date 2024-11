Dopo il pesante ko con il Napoli, gli azzurri torneranno ad allenarsi oggi, ma intanto ieri a Castel Volturno sono già tornati al lavoro sia Lobotka che Folorunsho, gli unici due indisponibili dell'ultimo turno domenica.

Come ricorda la Gazzetta, Folorunsho aveva accusato un risentimento muscolare a poche ore del match e si era accomodato in tribuna, mentre Lobotka è ancora alla prese con la distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro rimediata con la Slovacchia durante l’ultima pausa e che gli ha impedito di giocare con Empoli, Lecce, Milan e Atalanta. Conte spera di recuperarlo per l'Inter.