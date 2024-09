Al termine della rifinitura della vigilia, il tecnico del Monza Alessandro Nesta ha convocato 22 calciatori per Monza-Inter, gara della quarta giornata di Serie A 2024-25, in programma domenica 15 settembre alle 20.45 all'U-Power Stadium. Non c'è l'ex Roberto Gagliardini, mentre è recuperato Dany Mota.

Di seguito la lista completa:

4 Izzo, 5 Caldirola, 10 Caprari, 11 Djuric, 12 Sensi, 13 Pedro Pereira, 14 Maldini, 20 Forson, 21 Pizzignacco, 22 Pablo Marí, 24 Maric, 27 Valoti, 30 Turati, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 37 Petagna, 38 Bondo, 42 Bianco, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho, 69 Mazza, 77 Kyriakopoulos.