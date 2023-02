Niente da fare: Pioli sarà costretto a rinunciare a due pedine fondamentali per il suo scacchiere in vista del derby. Oltre ai lungodegenti Ibrahimovic, Florenzi e Maignan, infatti, il tecnico rossonero contro l'Inter non potrà contare neppure su Bennacer e Tomori. Secondo quanto riferito oggi da Sky, infatti, entrambi oggi non si sono allenati: il problema al bicipite femorale sinistro non consentirà all'algerino di essere tra i convocati per domenica ed è da escludere anche il recupero dell'inglese che spera di rientrare per la sfida con il Tottenham. Da valutare Dest, fuori causa con il Sassuolo per un affaticamento muscolare.