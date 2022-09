Malick Thiaw è arrivato ieri dallo Schalke 04, ma non è stato l'ultimo acquisto del mercato del Milan visto che poi sono arrivate le chiusure per Vranckx e Dest. Nel frattempo, Pioli lavora sul campo in vista del derby. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, ancora personalizzato per Ante Rebic e Divock Origi, che il tecnico spera di recuperare in tempo per la sfida con l’Inter: oggi si capirà se il doppio rientro sarà possibile. Per il resto gruppo al completo, fatta eccezione per gli infortunati Ibra e Krunic, ai quali si è aggiunto Florenzi".