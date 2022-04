Anche il Milan, come l'Inter, ieri si è allenato in vista del derby di martedì. Rispetto all'ultima uscita, il tecnico rossonero recupera Calabria, ristabilito quasi completamente dall'attacco febbrile che lo aveva costretto al forfait contro il Genoa. Conferma in attacco per Giroud, visto il perdurare dell'assenza di Ibrahimovic. Come riferisce il Corriere dello Sport, a Milanello si è allenato anche Castillejo dopo una botta alla caviglia, ma dovrebbe tornare dall’inizio Messias dopo due partite in cui ha iniziato dalla panchina: l'ex Crotone dovrebbe battere la concorrenza di Saelemaekers, tutt'altro che brillante venerdì scorso.