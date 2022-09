Una notizia buona e una cattiva per Stefano Pioli dopo l'allenamento della vigilia del derby andato in scena stamani a Milanello: Divock Origi è completamente recuperato in vista della sfida con l'Inter (probabile panchina, il titolare sarà Giroud), mentre Ante Rebic non ha risolto il problema alla schiena che l'ha tenuto ai box già martedì e sarà costretto a dare forfait. Lo riporta Sky Sport.