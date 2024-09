Recuperato Maignan, ora Fonseca spera anche di riavere presto Thiaw: il tedesco, assente dal 28 agosto per un problema alla caviglia, potrebbe strappare una convocazione in extremis.

Come informa il Corsport, per il resto, l'undici iniziale appare già delineato, con Emerson Royal in vantaggio su Calabria e Morata di punta supportato da Leao, Reijnders e Pulisic.

PROBABILE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata.