Arrivano una buona notizia e una cattiva per il Milan dalla seduta d'allenamento della vigilia in vista della finalissima di Supercoppa italiana contro l'Inter: stando a quanto riferito da MilanNews.it, Sergio Conceicao ha riabbracciato in gruppo Rafael Leao, che dunque si è messo definitivamente alle spalle l'infortunio patito a Verona lo scorso 20 dicembre, ma ha dovuto rinunciare a Matteo Gabbia, fermato dall'influenza.

Resta da capire l'autonomia che avrà il portoghese nel derby, visto che lo stesso tecnico ex Porto ha ammesso in conferenza stampa che non potrà impiegarlo per l'intero match. Da valutare nelle prossime ore, invece, la condizione del difensore italiano.