Leao ha svolto l’allenamento di ieri pomeriggio con i compagni e, dopo aver aggiunto qualche scatto in solitario a fine seduta per testare la coscia sinistra, su Instagram ha postato due foto nelle quali ha fatto capire di essere pronto per la finale.

Secondo la Gazzetta dello Sport, a meno di sorprese dell'ultima ora, il portoghese andrà in panchina, pronto a giocare almeno uno scampolo di match in caso di necessità. Lo stesso discorso vale per Loftus-Cheek. In dubbio, invece, Gabbia, ieri febbricitante: Conceiçao spera di recuperare il difensore.