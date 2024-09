Archiviata la sconfitta con il Liverpool nella prima giornata di Champions League, il Milan si allena a Milanello in vista del derby contro l'Inter di domenica sera. I rossoneri sono scesi in campo per una prima fase di attivazione muscolare che ha preceduto alcuni torelli a tema. L'allenamento è poi proseguito con la squadra di Fonseca impegnata in alcune esercitazioni sul possesso, seguite da una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni. La sessione si è chiusa con una partitella a campo ridotto. Domani è in programma una seduta mattutina.