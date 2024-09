Allarme rientrato in casa Milan rispetto alle condizioni fisiche di Mike Maignan, che ieri è uscito anzitempo dal campo nella partita di Champions contro il Liverpool dopo uno scontro duro con il compagno di squadra Fikayo Tomori. Gli esami a cui si è sottoposto quest'oggi il portiere francese non hanno evidenziato lesioni, ma solamente un forte trauma contusivo alla coscia destra che non gli impedirà di scendere regolarmente in campo nel derby di domenica prossima con l'Inter. Lo riporta Calciomercato.com.