Al termine della rifinitura e della conferenza stampa, Roberto D'Aversa ha stilato la lista dei giocatori convocati per la sfida di domani sera al Via del Mare tra il suo Lecce e l'Inter, in programma alle ore 18. Ecco l'elenco:

PORTIERI: 98. Borbei, 30. Falcone, 40. Samooja



DIFENSORI: 6. Baschirotto, 23. Esposito, 25. Gallo, 17. Gendrey, 59. Touba, 12. Venuti.



CENTROCAMPISTI: 18. Berisha, 29. Blin, 16. Gonzalez, 77. Kaba, 10. Oudin, 8. Rafia, 20. Ramadani



ATTACCANTI: 7. Almqvist, 22. Banda, 45. Burnete, 9. Krstovic, 91. Piccoli, 50. Pierotti, 11. Sansone