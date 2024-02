Prosegue la preparazione del Lecce in vista della gara contro l'Inter, in programma domenica sera allo stadio Via del Mare (kick-off ore 18). Come si legge sul sito del club salentino, questa mattina, all’Acaya Golf Resort & SPA, il gruppo, ad eccezione del portiere Federico Brancolini, si è ritrovato al gran completo agli ordini di Roberto D'Aversa, che ieri ha recuperato pienamente Lameck Banda.