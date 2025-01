Rientrato ieri sera dalla trasferta di Cagliari, il Lecce si è ritrovato questa mattina all'Acaya Golf Resort & SPA per la prima seduta di allenamento in vista dell'Inter, avversario domenica alle 18 al Via del Mare. A riposo Marchwinski (che ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio destro), mentre hanno svolto un lavoro personalizzato Banda, Berisha, Gallo e Gaspar. Ancora terapie, invece, per Rafia. I giallorossi proseguiranno con la preparazione mercoledì con una doppia seduta di allenamento.