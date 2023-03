Il Lecce ha diramato la lista dei convocati dal tecnico Marco Baroni per la sfida all'Inter di domani. Out Baschirotto, squalificato, assenti Banda e Pongracic, mentre la novità riguarda Persson, che non riesce a recuperare e non è stato chiamato in causa.

L'elenco completo dei convocati:

Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone.

Difensori: Cassandro, Ceccaroni, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Romagnoli, Tuia, Umtiti.

Centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand, Maleh.

Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strettezza